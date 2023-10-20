Клуж-Напока (WTA). 1/4 финала. Макарова сыграет с Лис, Богдан – с Машаровой

Сетка турнира здесь. Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния 16 – 22 октября 2023 WTA 250 Призовой фонд – $259 303 Открытые корты, хард Четвертьфинал Ева Лис (Германия) Екатерина Макарова 1996 (Россия) Дата проведения 20 октября, 18.
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