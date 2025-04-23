С 1 мая в Братске заработают дачные автобусы

С 1 мая по 30 сентября в Братске будут работать 13 дачных автобусных маршрутов. Из них восемь маршрутов обслуживают Центральный район города, а остальные 5 – Падунский и Правобережный районы, сообщили в мэрии города.
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