Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане Елена ГалицкаяВ результате авиакатастрофы в Афганистане, которая произошла 20 января, опубликован список людей, находившихся на борту разбившегося самолета.
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