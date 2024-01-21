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Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане Елена ГалицкаяВ результате авиакатастрофы в Афганистане, которая произошла 20 января, опубликован список людей, находившихся на борту разбившегося самолета.

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