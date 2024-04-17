Большое возвращение российской нефти: индийский НПЗ спешно распродает американское сырье

Будни мужчин. Все что нам интересно

На фоне проблем с платежами и ужесточения санкций США в отношении экспорта российской нефти многие индийские нефтеперерабатывающие заводы недавно увеличили закупки других сортов сырья, аналогичных российскому бренду «Сокол».