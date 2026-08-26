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«Летняя мастерская» организует полезный досуг в Москве для детей участников СВО

«Летняя мастерская» организует полезный досуг в Москве для детей участников СВО

Наставник программы Ольга Лазарева рассказала, что проект помогает ребятам развиваться и находить друзейВ Москве для детей участников специальной военной операции работает программа «Летняя мастерская», которая организует полезный и насыщенный досуг.

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