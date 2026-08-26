«Летняя мастерская» организует полезный досуг в Москве для детей участников СВО

Наставник программы Ольга Лазарева рассказала, что проект помогает ребятам развиваться и находить друзейВ Москве для детей участников специальной военной операции работает программа «Летняя мастерская», которая организует полезный и насыщенный досуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии