Reuters: Украина будет отключена от Starlink, если не состоится сделка по полезным ископаемым

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают в качестве одной из мер по оказанию давления на Украину с целью заключения с ней соглашения о редкоземельных ископаемых отключение страны от системы спутниковой связи Starlink.
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