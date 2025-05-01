Весенний лес

В марафоне #веснедорогу много интересных заданий, в том числе связанных с искусством. В одном из них предлагается сфотографировать весенний пейзаж и описать его так, словно это картина знаменитого художника.
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