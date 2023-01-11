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В мэрии Екатеринбурга официально открыли барельеф иноагента Ройзмана

В мэрии Екатеринбурга официально открыли барельеф иноагента Ройзмана

В здании мэрии Екатеринбурга установили барельеф экс-главы города Евгения Ройзмана*.Бронзовые барельефы с изображениями экс-мэров Ройзмана* и Александра Высокинского установлены в новогодние праздники по инициативе действующего градоначальника Алексея Орлова; 11 января состоялось торжественное открытие.

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