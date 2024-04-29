В Башкирии в страшном ДТП погибли двое детей и двое взрослых

Иномарка и отечественное авто столкнулись лоб в лоб.В Башкирии на 347 км автодороги Магнитогорск — Ира произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей.
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