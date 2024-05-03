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В Москве названы лауреаты Премии «Будущее»

В Москве названы лауреаты Премии «Будущее»

В Москве прошел прием МЕДИАГОСТИНОЙ по случаю вручения Общественных премий «Будущее». Открывая вечер, организатор премии Екатерина Полозова отметила: «Для меня большая честь вручать сегодня персональные премии «Будущее» за многолетний вклад в воспитание подрастающего поколения преданным друзьям нашей общественной организации «Центр духовно — нравственного единения «Будущее», которая с 1998 года проводит масштабные мероприятия в заботе о детях, с особым акцентом на обездоленных ребят из дальних регионов России.

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