В Москве названы лауреаты Премии «Будущее»

В Москве прошел прием МЕДИАГОСТИНОЙ по случаю вручения Общественных премий «Будущее». Открывая вечер, организатор премии Екатерина Полозова отметила: «Для меня большая честь вручать сегодня персональные премии «Будущее» за многолетний вклад в воспитание подрастающего поколения преданным друзьям нашей общественной организации «Центр духовно — нравственного единения «Будущее», которая с 1998 года проводит масштабные мероприятия в заботе о детях, с особым акцентом на обездоленных ребят из дальних регионов России.