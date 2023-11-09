Путин: Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, урожай очень хороший

Президент России Владимир Путин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана сообщил, что РФ сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, поскольку ее урожай в этом году очень хороший, передает РИА Новости.
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