Путин: Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, урожай очень хороший

Президент России Владимир Путин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана сообщил, что РФ сможет удержать первое место в мире по экспорту пшеницы, поскольку ее урожай в этом году очень хороший, передает РИА Новости.