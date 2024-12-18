NYT: Маска и SpaceX проверят из-за подозрений в нарушении секретности

Бизнесмен из Соединенных Штатов и один из богатейших людей мира Илон Маск вместе со своей компанией SpaceX столкнулся с проверками со стороны американских властей из-за подозрения в нарушении федеральных протоколов отчетности по защите государственной тайны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии