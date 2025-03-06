Способ варки яиц, с которым скорлупа при чистке будет сама сползать

В жизни нельзя просто так сделать три вещи: начать с понедельника, найти второй носок (в пару) и сварить яйца таким образом, чтобы зловредная скорлупа не отслаивалась при чистке примерно с половиной ценнейшего белка.
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