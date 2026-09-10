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Из театра — в музей: как знаменитые венские стулья обрели новый дом в Тверской области

Из театра — в музей: как знаменитые венские стулья обрели новый дом в Тверской области

Легенда в интерьере: в Музей гвоздарей поступили знаменитые стулья, «выжившие» после падения с Эйфелевой башни.

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