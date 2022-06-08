Газета.ру

7 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    ЭТО КОЗА НОСТРА!Суд в Италии прек...
  • Владимир Соловьев
    СРАЗУ, ИЛИ ПО ОЧЕРЕДИ?!В Кении слониха р...
  • snake251265 snake
    Нужно привязать их мордами к ведру с динамитом, взорвать и показать весь процесс по всем каналам СМИ. А если опять за...В Якутии рабочие ...

WSJ: США обсуждают снятие санкций с Белоруссии для вывоза зерна с Украины

WSJ: США обсуждают снятие санкций с Белоруссии для вывоза зерна с Украины

В США рассматривается возможность снятия на полгода санкций с отрасли калийных удобрений Белоруссии, чтобы можно было создать коридор для транспортировки зерна с Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх