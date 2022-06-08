WSJ: США обсуждают снятие санкций с Белоруссии для вывоза зерна с Украины

В США рассматривается возможность снятия на полгода санкций с отрасли калийных удобрений Белоруссии, чтобы можно было создать коридор для транспортировки зерна с Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
В США рассматривается возможность снятия на полгода санкций с отрасли калийных удобрений Белоруссии, чтобы можно было создать коридор для транспортировки зерна с Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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