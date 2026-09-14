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Мобильные огневые группы в Пермском крае: условия, требования и выплаты бойцам

Мобильные огневые группы в Пермском крае: условия, требования и выплаты бойцам

Киевский режим усиливает беспилотные атаки на регионы России. Пермский край не исключение. В сентябре Прикамье подверглось сразу нескольким и самым массированным налетам украинских дронов, впервые в результате воздушного удара ВСУ погибли люди.

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