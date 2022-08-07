Фургон «Газель» вылетел с дороги в Лабытнанги

piqsels.com Водитель «Газели» не справился с управлением и вылетел с дороги в Лабытнанги. Дорожная авария произошла накануне днем в переулке Васильковый, сообщает со ссылкой на ГУ МЧС ЯНАО сайт «Красный север».
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