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Царьград

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В каких случаях лекарства можно вернуть или обменять: разъяснение эксперта

В каких случаях лекарства можно вернуть или обменять: разъяснение эксперта

Коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев объяснил, когда лекарства подлежат возврату и обмену, а когда — нет.

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