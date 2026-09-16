В каких случаях лекарства можно вернуть или обменять: разъяснение эксперта

Коммерческий директор «Биннофарм Групп» Игорь Бахметьев объяснил, когда лекарства подлежат возврату и обмену, а когда — нет.
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Особенно когда лекарство дорогое, я бы точно проверила код перед покупкой.