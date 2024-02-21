Заместитель главы МИД Литвы Шатунас: ЕС нужно уже думать о 14-м пакете санкций

Заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас призвал ЕС думать об очередном пакете антироссийских санкций, не дождавшись принятия 13-го пакета ограничений со стороны Евросоюза в отношении России.
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