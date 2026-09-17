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Команда SpaceX, создавшая систему посадки Falcon 9, получила первую в истории премию Нила Армстронга

Команда SpaceX, создавшая систему посадки Falcon 9, получила первую в истории премию Нила Армстронга

Инженеры, сделавшие повторное использование ракет практичным в больших масштабах, стали первыми лауреатами международной награды Команда SpaceX, разработавшая и отработавшая технологию посадки первых ступеней Falcon 9, получила первую в истории премию Нила Армстронга.

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