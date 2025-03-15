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Как Хрущёвым была загублена деревня и разрушен советский уклад жизни

Как Хрущёвым была загублена деревня и разрушен советский уклад жизни

На протяжении тысячелетий деревня была основой жизнедеятельности русской цивилизации, основой русского этноса.

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Комментарии
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Алексей Тан
Как Хрущёвым была загублена деревня и разрушен  уклад  жизни, Коренного населения РОССИИ... =============  Надобно бы БОЛЕЕ точно выражаться!!!... НЕ &quot;Хрущёвым&quot;... а ЕВРЕЕ-Коммуняками &quot;советиус&quot;... И ЭТО уничтожение началось... после УНИЧТОЖЕНИЯ ЕВРЕЕ-коммуняками... ВСЕЙ Российской власти!... начала 20-ого века... И продолжалась... практически.. до 00-вых.... и сейчас, последствия ВСЕЙ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ... мы (ЖИТЕЛИ РОССИИ)... видим в современных событиях... на западе и юге РОССИИ.
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