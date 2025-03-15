Как Хрущёвым была загублена деревня и разрушен советский уклад жизни

Алексей Тан

Как Хрущёвым была загублена деревня и разрушен уклад жизни, Коренного населения РОССИИ... ============= Надобно бы БОЛЕЕ точно выражаться!!!... НЕ "Хрущёвым"... а ЕВРЕЕ-Коммуняками "советиус"... И ЭТО уничтожение началось... после УНИЧТОЖЕНИЯ ЕВРЕЕ-коммуняками... ВСЕЙ Российской власти!... начала 20-ого века... И продолжалась... практически.. до 00-вых.... и сейчас, последствия ВСЕЙ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ... мы (ЖИТЕЛИ РОССИИ)... видим в современных событиях... на западе и юге РОССИИ.