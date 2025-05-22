Стартовал новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали»

Новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали» стартовал на платформе «Одноклассники». Его ведущий Алексей Новоселов путешествует по малым городам Свердловской области, исследуя непопулярные у туристов места.
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