Психолог Калинова перечислила риски детского интернет-общения

В соцсетях подростков поджидают мошенники Интернет — часть жизни детей и подростков, но, несмотря на множество преимуществ, он также несет в себе ряд угроз, ловушек и рисков, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова.