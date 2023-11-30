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Минобороны: ВС РФ поразили 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ поразили 14 опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные смогли поразить четыре командных, а также 14 опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

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