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Байден во время речи к конгрессу пригласил в Москву за дешёвыми лекарствами

Байден во время речи к конгрессу пригласил в Москву за дешёвыми лекарствами

Американский президент Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу заявил о высоких ценах на лекарства в США и пригласил слушающих слетать в другие страны, в том числе в Москву, чтобы купить медикаменты дешевле.

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