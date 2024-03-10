Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Интервенция Франции: мини-Наполеон грозит России

Интервенция Франции: мини-Наполеон грозит России

Исторические напёрстки Интервенция Франции: мини-Наполеон грозит России Заболтавшаяся истеричка (с).

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Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
И  что  РОССИЯ  должна  ждать  когда  по  Москве  ПЕТУХИ  ФРАНЦУЗСКИЕ  долбанут,  если  эта  французская  мразь  уже  там  в  хохляндии   присутствует  с  дальними  ракетами,  как  и  с  Англосакскими  ОБЕЗЬЯНАМИ,  РОССИИ  также  необходимо  подплыть  подводными  лодками  и  кораблями  к  их  берегам  по  ихним  городам  как  это  делают  эти  мрази  вместе  с  хохлами.
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23 час.
Юрий Ильинов
Не надо подставляться. Путин сказал, что у нас есть, чем ответить.
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20 час.
Юрий Ильинов
В США предложили поставить ультиматум НАТО из-за Украины США следует выйти из НАТО в случае ввода войск альянса на Украину. Такое решение предложил сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative. По мнению автора материала, США стоит поставить альянсу ультиматум. «Мы должны провести красную линию в отношениях с НАТО: у вас может быть либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, нам следует полностью выйти из НАТО», — считает он. Ли также подчеркнул, что европейские страны-члены Североатлантического альянса не могут заставить США «принять риск ядерной эскалации». «Возможно, кому-то следует напомнить Йенсу Столтенбергу, что его работа — быть хранителем стратегических интересов членов НАТО, платящих членские взносы, а не подставным лицом Украины», — отметил сенатор. Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал ответ России в случае вторжения НАТО на территорию Украины. С его точки зрения, в этом случае российские войска могут ударить по базам альянса и узлам снабжения в Румынии и Польше.
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19 час.

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