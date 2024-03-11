Как можно будет пересдать ЕГЭ в 2024 году и дадут ли выбрать лучший из результатов?

Рособрнадзор готовит поправки в порядок и расписание проведения единого государственного экзамена Летом 2024 года выпускники школ, которых не устроят их результаты по ЕГЭ, впервые смогут пересдать экзамен по одному из предметов на свой выбор.
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