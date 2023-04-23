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Фанат «Барсы» во время матча с «Атлетико» сорвал вывешенный флаг Испании с эмблемой мадридцев

Фанат «Барсы» во время матча с «Атлетико» сорвал вывешенный флаг Испании с эмблемой мадридцев

В 30-м туре Ла Лиги «Барселона» и «Атлетико» встречались на «Камп Ноу». Матч завершился победой сине-гранатовых со счетом 1:0.

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