Куда сходить: интересные мероприятия 6 июня в Крыму

ВСТРЕЧИ Детская библиотека-филиал № 22 (Симферополь, ул Куйбышева, д 13) Литературное путешествие «Пушкинские сказки помним без подсказки» 6+ 6 июня, 11:00 В год 225-летия любимого поэта сотрудники библиотеки отправятся с ребятами, посещающими летнюю тематическую площадку МБОУ школа-лицей №3 «Солнечная страна» в литературное путешествие «Пушкинские сказки помним без подсказки».