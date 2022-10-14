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Эксперты ставят на ЦСКА против «Спартака».

Эксперты ставят на ЦСКА против «Спартака».

«Армейцы» выиграли 4 из 5 последних дерби в РПЛ Федотов и Абаскаль между собой сыграют впервые. Юран нашел преимущество ЦСКА – «двенадцатого игрока», фактор своего поля, где в РПЛ с Федотовым не проигрывали.

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