Эксперты ставят на ЦСКА против «Спартака».

«Армейцы» выиграли 4 из 5 последних дерби в РПЛ Федотов и Абаскаль между собой сыграют впервые. Юран нашел преимущество ЦСКА – «двенадцатого игрока», фактор своего поля, где в РПЛ с Федотовым не проигрывали.
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