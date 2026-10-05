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А зима-то уже скоро: мысли, навеянные публикацией британской Тhe Guardian

А зима-то уже скоро: мысли, навеянные публикацией британской Тhe Guardian

Газета поместила репортаж из столицы Украины под заголовком «Киев стал прифронтовым городом – а зима уже скоро».

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