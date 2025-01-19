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Крещение Господне. Что можно и что нельзя 19 января

Крещение Господне. Что можно и что нельзя 19 января 19 января 2025 года православные празднуют Богоявление, или Крещение Господне.

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