Галина Ивановна объяснила, как бороться с летним паводком

Галина Ивановна, жительница Первомайской, готовится противостоять летнему паводку. Семья Трошковых сушит дом и борется с последствиями аномальных ливней и резкого сброса воды, традиционные весенние паводки для них привычны, но не летние.
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