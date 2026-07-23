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Царьград

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Галина Ивановна объяснила, как бороться с летним паводком

Галина Ивановна объяснила, как бороться с летним паводком

Галина Ивановна, жительница Первомайской, готовится противостоять летнему паводку. Семья Трошковых сушит дом и борется с последствиями аномальных ливней и резкого сброса воды, традиционные весенние паводки для них привычны, но не летние.

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