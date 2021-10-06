«One UI 4.0 приближается к совершенству», — Ice Universe показал последние улучшения фирменной оболочки Samsung

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который имеет контакты в отделе исследований и разработок Samsung, подтвердил, что южнокорейский гигант прислушался к критике и значительно улучшил анимацию своей фирменной оболочки One UI 4.
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который имеет контакты в отделе исследований и разработок Samsung, подтвердил, что южнокорейский гигант прислушался к критике и значительно улучшил анимацию своей фирменной оболочки One UI 4.
Свежие комментарии