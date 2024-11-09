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Это карма. У выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС – крупные неприятности, грозящие отставкой

Это карма. У выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС – крупные неприятности, грозящие отставкой

Удивительное совпадение или не верим? Не успел Трамп победить на выборах президента США, как страшная неприятность постигла не раз бывавшего в Киеве  большого друга Украины скандального прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Хана.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Собаке - собачья смерть...
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8 час.
Игорь Василевский
А денег перестанут давать! Все эти международные организации созданы при непосредственном участии пиндоса, на его деньги и только для защиты интересов пиндоса!
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
Судить может  только  победитель  побежденного...Запад  не  победил  Россию  ...Поэтому  можно  плевать  на  этот  продажный  ангажированный   западный  *суд*  МУС.
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4 час.

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