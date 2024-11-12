Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО? Полковник запаса Левон Арзанов считает, что те, кто украл миллионы у наших защитников, могут искупить свои злодеяния кровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии