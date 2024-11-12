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Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО?

Воровали у своих - нет хуже преступления: "Шторм Z" пополнят те, кто ударил в спину героям СВО? Полковник запаса Левон Арзанов считает, что те, кто украл миллионы у наших защитников, могут искупить свои злодеяния кровью.

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Комментарии
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Sergiy Che
..Да мне то пох - я в сортах .... не разбираюсь и не интересно, это же тьы на этом йобнулся - вот и разбирайся коль так припекло!😜
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17 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Расстрелять этих тварей, на фронте они себя не покажут, сдадутся в плен или навредят своим! Не должно быть пощады к таким подонкам!
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15 час.
АндрейБорков
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9 час.

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