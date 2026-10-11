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Пятый канал

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«Не могу поднять руки и ноги»: Наталье Бардо пришлось вызвать скорую помощь

«Не могу поднять руки и ноги»: Наталье Бардо пришлось вызвать скорую помощь

Актриса Наталья Бардо рассказала, что уже несколько дней чувствует себя настолько обессиленной, что буквально не может встать с постели.

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