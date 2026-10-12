Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не заслужил передышки: в России отвергли 60-дневное перемирие для Киева

Не заслужил передышки: в России отвергли 60-дневное перемирие для Киева

В Кремле отвергли предложение киевского режима заключить перемирие длиной в 60 дней для того, чтобы якобы позволить провести на Украине выборы.

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