Виталий Королев поручил завершить ремонт спортзала школы в Нелидове к новому учебному году

31 июля глава Тверской области Виталий Королев находится с рабочей поездкой в Нелидовском округе. Первым объектом руководителя области стала школа №3 – одно из старейших учреждений образования Нелидова, в котором в прошлом году завершился капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».