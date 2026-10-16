Поклонники Тины Кароль и Дана Балана годами искали подтверждения романа между артистами. На «Голосі країни» они обменивались улыбками, танцевали и вместе пели, а зрители надеялись, что за телевизионной историей последует свадьба.
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