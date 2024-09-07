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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушаков о Промесе: «Он очень хочет вернуться в «Спартак». Решать это будет уже сверхвысшее руководство»

Эмиратский клуб официально объявил о подписании бывшего нападающего «Спартака» 5 сентября. – Ты рассказал, что помог Промесу устроиться в «Дубай Юнайтед».

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