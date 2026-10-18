In the Polish Olsztyn bordering Russia (Kaliningrad region), the repair of the fence of the military memorial cemetery began, where the ashes of 4262 Red Army soldiers who liberated the future Polish Warmian-Masurian Voivodeship from the Nazis rest in mass graves.
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