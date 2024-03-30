Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий Пережогин
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Россия – страна безжалостно рациональная. ©

Россия – страна безжалостно рациональная. ©

Про обучение  "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker"  Friedrich Nietzsche Guten Morgen, Sonnenschein.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Чиновники и народ - это разные люди... Одни паразиты , другие муравьи...
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Леонтий Букштейн
Фраза про &quot;профессиональный интерес председателя ЕК&quot; - просто блеск. Я хохотался чуть ли не до упаду. А всё остальное - так и есть. И болтовня про &quot;оборонительный характер НАТО&quot;, и все остальные дешевые заявления... Они что, и вправду считают нас идиотами? А чего ж тогда их железные игрушки так хорошо горят на поле боя и возле него?
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Александр Салтановский
Дураку ни чьи ошибки не наука, даже свои собственные!
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