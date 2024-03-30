Россия – страна безжалостно рациональная. ©

Леонтий Букштейн

Фраза про "профессиональный интерес председателя ЕК" - просто блеск. Я хохотался чуть ли не до упаду. А всё остальное - так и есть. И болтовня про "оборонительный характер НАТО", и все остальные дешевые заявления... Они что, и вправду считают нас идиотами? А чего ж тогда их железные игрушки так хорошо горят на поле боя и возле него?