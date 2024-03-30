Про обучение "Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" Friedrich Nietzsche Guten Morgen, Sonnenschein.
Россия – страна безжалостно рациональная. ©
Комментарии
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alik3456 Джексон
Чиновники и народ - это разные люди... Одни паразиты , другие муравьи...
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6 час.
Леонтий Букштейн
Фраза про "профессиональный интерес председателя ЕК" - просто блеск. Я хохотался чуть ли не до упаду. А всё остальное - так и есть. И болтовня про "оборонительный характер НАТО", и все остальные дешевые заявления... Они что, и вправду считают нас идиотами? А чего ж тогда их железные игрушки так хорошо горят на поле боя и возле него?
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5 час.
Александр Салтановский
Дураку ни чьи ошибки не наука, даже свои собственные!
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4 час.
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