Москва и китайский Чэнду будут сотрудничать по ряду направлений

Глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин и замсекретаря горкома КПК города Чэнду (КНР) Чэнь Яньфу заключили договор о сотрудничестве между городами на 2024—2026 годы.
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