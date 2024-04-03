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Закон и Порядок

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Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением

Ветеранов СВО с тяжелой ампутацией пообещяли обеспечить автомобилями с ручным управлением

Президент встретился с руководством фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин поддержал предложение председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой обеспечить участников СВО, лишившихся конечностей, автомобилями с ручным управлением.

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