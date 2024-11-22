Кушанашвили заявил, что терпеливо переносит сеансы химеотерапии

Отар Кушанашвили продолжает свою битву с онкологическим заболеванием. О результатах и прогрессе в лечении телеведущий поделился с подписчиками на своем Telegram-канале КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе.
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