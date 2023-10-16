Помещения в здании уссурийского районного суда предлагают в аренду бизнесменам

В Уссурийске предлагают бизнесу в аренду помещения в здании районного суда по улице Некрасова, 19. Историческое строение относится к объектам культурного наследия, ранее здесь располагалась "Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская", сообщает ИА UssurMedia.
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