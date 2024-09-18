Маргарита Симоньян: У женщин в России прав даже больше, чем у мужчин

Российским женщинам не нужно доказывать свою состоятельность перед мужчинами, тогда как Запад, прикрываясь либеральными идеями, уничтожает женщин и лишает их прав, считает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
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