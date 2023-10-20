США испытывали Москву на прочность с первых дней ДСНВ

В 1991 году делегации от России и США перед началом работы по Договору о СНВ-1 закрепили принципиальное условие, что переговоры будут вестись строго в соответствии с принципом равенства и одинаковой безопасности.
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