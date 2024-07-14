В Приморье изучают детали смертельного ДТП на объездной трассе

Прокуратура Михайловского района устанавливает детали смертельного ДТП, сообщает PRIMPRESS. Вчера, 13 июля, на 642 км автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток 26-летняя водитель Toyota Crown выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовиком Hino.
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